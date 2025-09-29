Ремонтные работы затронут линию на Тукумс: поезда будут ходить реже, часть рейсов заменят автобусы
С 3 по 16 октября из-за модернизации электросети на линии в сторону Тукумса изменится расписание поездов: на участке Дубулты-Слока рейсов станет меньше, а отрезок от станции Тукумс I до Тукумс II будут обслуживать автобусы.
Из-за ремонтных работ с 3 по 16 октября будут изменения в движении поездов в направлении Тукумса. В компании пояснили, что в этот период VAS Latvijas dzelzceļš начнёт первый этап модернизации электрифицированной сети на линии в сторону Тукумса, что повлияет на пассажирские перевозки.
График движения изменится на участке Дубулты–Слока, а на конечном отрезке маршрута от станции Тукумс I до Тукумс II пассажиров на отдельных рейсах будут перевозить автобусами.
Движение поездов по маршруту Рига–Дубулты и Дубулты–Рига во время ремонта сохранится в обычном режиме: в часы пик поезда будут ходить примерно каждые 15 минут, в остальное время — раз в 30 минут.
На участке Дубулты–Слока интенсивность движения снизится: с примерно двух рейсов в час до одного. При этом один рейс маршрута Рига–Слока в обоих направлениях будет продлён до станции Тукумс I.
Также в PV отметили, что частота движения поездов до Тукумса в целом сохранится. Последние три вечерних рейса из Риги и первые три утренних рейса из Тукумс II будут выполняться электропоездами по всему маршруту. В остальное время электропоезда будут ходить только до Тукумс I, где у станции пассажиров будет ждать автобус, чтобы доставить их до конечной станции Тукумс II. В обратном направлении автобус повезёт пассажиров от Тукумс II до Тукумс I, где они смогут пересесть на электропоезд до Риги. Для проезда будут действительны приобретённые железнодорожные билеты.
Ремонтные работы будут проходить поэтапно, и на каждом из этапов предусмотрены разные ограничения движения. В PV добавили, что график может меняться в зависимости от хода ремонта, но обо всех изменениях пассажиров будут своевременно информировать.