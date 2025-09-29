В Латвии предлагают полностью перекрыть небо на востоке страны
Национальное объединение (NA) предлагает полностью закрыть воздушное пространство Латвии вдоль восточной границы до дальнейшего решения правительства, но как минимум до окончания военных учений «Запад» в России и Беларуси. По мнению партии, этот шаг необходим для укрепления безопасности Латвии и предотвращения возможных провокаций.
NA напоминает, что 25 сентября была зафиксирована очередная провокация — пять российских истребителей приблизились к воздушному пространству НАТО к западу от побережья Латвии, нарушив международные правила безопасности полетов. Для их перехвата и сопровождения с авиабазы в Шяуляй поднялись венгерские истребители Gripen.
Депутат Сейма Инара Мурниеце (NA) подчеркнула, что во время учений «Запад» активизируются значительные военные ресурсы, чье присутствие вблизи стран Балтии не ограничивается только активной фазой маневров. По её словам, исторически доказано, что в такие периоды возрастает вероятность гибридных угроз и разведдеятельности, а также усиливается агрессивная риторика и действия, направленные на дестабилизацию восточного фланга НАТО.
Ранее, до начала учений, NA предлагало полностью закрыть границу Латвии с Россией и Беларусью, а также воздушное пространство над восточной границей. В итоге было принято решение закрыть воздушное пространство до 18 сентября, затем продлить этот срок до 8 октября, но только в ночное время — с 20:00 до 7:00. Теперь партия настаивает, что зона должна оставаться закрытой круглосуточно и после истечения нынешнего срока.
NA указывает на серию инцидентов последних недель: 10 сентября — нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, 18 сентября — обнаружение на пляже в Варвской волости Вентспилсского края обломков дрона, предположительно российского «Герань», 22–25 сентября — сообщения о дронах у аэропортов Дании и Норвегии, а 19 сентября три российских МиГ-31 без разрешения находились в воздушном пространстве Эстонии 12 минут. 24 сентября российский военный самолет в Балтийском море устроил провокацию, пролетев над немецкой флотской регатой Hamburg, которая участвовала в маневрах НАТО Neptune Strike.
Исходя из этого, NA настаивает: воздушное пространство над восточной границей Латвии необходимо держать закрытым до нового решения правительства, а минимум — до завершения учений «Запад 2025». «Только решительные и согласованные действия позволят предотвратить потенциальные угрозы и укрепить обороноспособность страны в этих геополитически напряженных условиях», — заявляет партия.