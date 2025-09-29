В Латвии предлагают полностью перекрыть небо на востоке страны

Ранее, до начала учений, NA предлагало полностью закрыть границу Латвии с Россией и Беларусью, а также воздушное пространство над восточной границей. В итоге было принято решение закрыть воздушное пространство до 18 сентября, затем продлить этот срок до 8 октября, но только в ночное время — с 20:00 до 7:00. Теперь партия настаивает, что зона должна оставаться закрытой круглосуточно и после истечения нынешнего срока.