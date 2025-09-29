В Латвии
Сегодня 09:03
Ночью температура воздуха местами опустилась ниже нуля, днем не будет теплее +14
В понедельник утром температура воздуха на большей части территории Латвии опустилась ниже +3 градусов, местами на востоке страны - ниже нуля, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В 5 часов утра температура воздуха составляла от -0,9 градуса в Зосены до +8,7 градуса в Мерсрагсе и +9,9 градуса на Колке.
В понедельник днем ожидается сухая и солнечная погода. Будет дуть слабый и умеренный восточный ветер, а температура воздуха не превысит +10...+14 градусов.
В Риге температура воздуха составит +12...+13 градусов.