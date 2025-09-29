Как работают карты лояльности магазинов Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?

Руководитель команды коммуникации Lidl Latvija Зане Нельке пояснила, что приложение лояльности Lidl действует и в других странах, где есть магазины этой сети. Однако, чтобы оно работало в конкретной стране, в настройках нужно поменять страну пребывания. После этого становятся доступны предложения и акции именно этой страны, сообщает LSM.lv.