Как работают карты лояльности магазинов Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Совершая покупки в магазинах, жители нередко используют на телефоне разные приложения и носят с собой дисконтные карты. Передача Латвийского телевидения «4. studija» выяснила, как работают карты лояльности за пределами Латвии.
Руководитель команды коммуникации Lidl Latvija Зане Нельке пояснила, что приложение лояльности Lidl действует и в других странах, где есть магазины этой сети. Однако, чтобы оно работало в конкретной стране, в настройках нужно поменять страну пребывания. После этого становятся доступны предложения и акции именно этой страны, сообщает LSM.lv.
В свою очередь, руководитель отдела по связям с общественностью Rimi Latvia Инга Бите отметила, что скидки по карте Rimi, которые действуют в Латвии, будут доступны и в Литве или Эстонии. Единственное различие касается накопленных на карте бонусных средств за покупки.
«Это значит, что если товар куплен, например, в Литве, накопленные деньги можно использовать только в литовских магазинах. То же самое и с Эстонией — бонусы нужно тратить именно там», — пояснила Бите.
Что касается программы лояльности Maxima, то цифровую версию карты Paldies можно использовать во всех странах Балтии. Однако пластиковая карта пока не даёт возможности получить все акции полностью.
Руководитель по коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле объяснила: «Если гости из Литвы или Эстонии загружают приложение Maxima и создают аккаунт для карты Paldies, они могут пользоваться всеми преимуществами программы и в Латвии».