В Латвии
Сегодня 18:11
В ночь на понедельник ожидаются заморозки, день будет солнечным
В ночь на понедельник небо над большей частью страны постепенно прояснится, и во второй половине ночи и утром местами возможны заморозки, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Температура воздуха местами понизится до 0...-1 градуса. Лишь местами в Курземе, на побережье залива, где ветер будет дуть с моря, ночью температура воздуха не опустится ниже +4...+9 градусов. Будет сухо, ветер прогнозируется преимущественно слабый восточный, северо-восточный. Днем воздух прогреется до +10...+14 градусов.
В Риге ночью ожидается преимущественно ясная и сухая погода. При северо-восточном и восточном ветре от слабого до умеренного воздух остынет до +3...+5 градусов. Днем ожидается солнечная погода, во второй половине дня температура воздуха поднимется до +13 градусов.