В ночь на понедельник ожидаются заморозки, день будет солнечным

Температура воздуха местами понизится до 0...-1 градуса. Лишь местами в Курземе, на побережье залива, где ветер будет дуть с моря, ночью температура воздуха не опустится ниже +4...+9 градусов. Будет сухо, ветер прогнозируется преимущественно слабый восточный, северо-восточный. Днем воздух прогреется до +10...+14 градусов.