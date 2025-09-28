Сегодня ожидается типично осенний день
фото: LETA
В Латвии

LETA

В воскресенье в Латвии ожидается типично осенний день, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Солнце будет чередоваться с облаками, день пройдет без существенных осадков. При северо-восточном, восточном ветре от слабого до умеренного воздух прогреется до +11...+16 градусов.

В Риге не прогнозируется осадков, будет дуть слабый северо-восточный, восточный ветер, столбики термометров поднимутся до +15 градусов.

Темы

Прогноз погоды

