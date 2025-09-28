Жалуйтесь или хвалите - нам это важно: Восточная больница обращается к пациентам
Восточная клиническая университетская больница Риги (RAKUS) обновила порядок подачи обратной связи и призывает пациентов активно делиться отзывами, жалобами и предложениями для улучшения качества медицинских услуг.
Больница упорядочила и систематизировала порядок подачи отзывов, предложений, жалоб и благодарностей и призывает пациентов регулярно предоставлять больнице обратную связь о полученной помощи или других вопросах. RAKUS объясняет, что жалоба – это письменное заявление, в котором пациент или его представитель высказывает критику относительно оказанной помощи, организации услуг, безопасности, коммуникации или счетов. Жалобы регистрируются, анализируются и оцениваются по существу, обеспечивая возможность решения, например предоставляя объяснение, предпринимая корректирующие действия или улучшая процессы.
Чтобы заявление было обработано корректно, в нем необходимо указать имя, фамилию, персональный код, контактную информацию, дату и место события, вовлеченных лиц, описание ситуации, ожидаемую реакцию и желаемую форму ответа, например, указав «хочу письменный ответ» или «для информации – ответа не прошу».
Заявление можно подать с использованием безопасной электронной подписи, отправив подписанный документ на электронный адрес aslimnica@aslimnica.lv или на официальную электронную почту. Это возможно сделать также, отправив рукописное письмо по почте или подав его в центрах обслуживания клиентов.
Одновременно Восточная больница подчеркивает, что рассматривает также анонимные сообщения, они анализируются настолько, насколько это возможно без персональных данных.
RAKUS подчеркивает, что вся полученная информация в Восточной больнице обрабатывается в соответствии с нормативными актами Латвии и Общим регламентом ЕС по защите данных. Информация о состоянии здоровья или другие чувствительные данные будут переданы только лицам, определенным законом, или с согласия пациента.
Отзывы могут быть как в виде одного предложения или идеи, так и более подробными, отмечает RAKUS. Их можно подать через онлайн-форму на сайте больницы в разделе «atsauksme» («отзыв»), а также в опросах пациентского опыта в разделе «pacientu pieredze» («опыт пациентов»). Кроме того, отзывы можно отправить на электронную почту aslimnica@aslimnica.lv, а также лично в центры обслуживания клиентов стационаров или по почте на адрес: Hipokrāta iela 2, Рига, LV-1079.