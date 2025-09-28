Жалуйтесь или хвалите - нам это важно: Восточная больница обращается к пациентам

Отзывы могут быть как в виде одного предложения или идеи, так и более подробными, отмечает RAKUS. Их можно подать через онлайн-форму на сайте больницы в разделе «atsauksme» («отзыв»), а также в опросах пациентского опыта в разделе «pacientu pieredze» («опыт пациентов»). Кроме того, отзывы можно отправить на электронную почту aslimnica@aslimnica.lv, а также лично в центры обслуживания клиентов стационаров или по почте на адрес: Hipokrāta iela 2, Рига, LV-1079.