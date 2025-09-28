В Европе подсчитали насколько за год подорожали турпутевки. В Латвии они дешевле тоже не стали

С мая 2025 года цены на пакетные туры растут более умеренными темпами (+1,7% по сравнению с маем 2024 года). Для сравнения: в течение 2024 года и в начале 2025 года годовые приросты были ниже 7% только в июле 2024 года и марте 2025 года.