В Европе подсчитали насколько за год подорожали турпутевки. В Латвии они дешевле тоже не стали
В августе 2025 года цены на пакетные туры в ЕС выросли на 2,5% по сравнению с августом 2024 года. Цены на внутренние поездки показали более высокий рост (+6,8%), чем на международные (+1,6%).
С мая 2025 года цены на пакетные туры растут более умеренными темпами (+1,7% по сравнению с маем 2024 года). Для сравнения: в течение 2024 года и в начале 2025 года годовые приросты были ниже 7% только в июле 2024 года и марте 2025 года.
В августе 2025 года наибольший рост цен зафиксирован для пакетных туров, продаваемых в Эстонии: цены выросли на 39,5% по сравнению с августом 2024 года. Далее следуют Болгария с ростом на 23,0% и Дания — на 12,0%.
Напротив, в трёх странах ЕС отмечено снижение цен: Бельгия (-7,0%), Швеция (-5,6%) и Испания (-0,1%).
В Латвии турпутевки за указанный период подорожали на 4,5%. Это довольно скромный рост по сравнению с большинством других стран ЕС.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что по одному важному туристическому показателю Латвия обошла даже Испанию и Францию.