В Эстонии выяснили, что многие жители не получают достойной зарплаты. А где в Латвии платят хорошо?

В то же время, по данным исследовательской компании, вызывает тревогу ситуация с достойной зарплатой - доходом, который позволяет покрывать базовые человеческие нужды: жилье, питание, транспорт, здравоохранение, образование, а также другие важные для жизни расходы, например абонемент в спортклуб, билет в кино или покупка книги.