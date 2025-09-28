В Эстонии выяснили, что многие жители не получают достойной зарплаты. А где в Латвии платят хорошо?
В Эстонии обнаружили, что многие жители на заработанное не могут удовлетворить базовые человеческие нужды.
30 процентов жителей Харьюмаа и 25 процентов жителей других регионов Эстонии не получают достойной зарплаты, позволяющей удовлетворить базовые человеческие потребности. При этом в Харьюмаа число таких людей выросло, свидетельствуют данные зарплатного исследования Figure Baltic Advisory.
Согласно ежегодному исследованию зарплат Figure Baltic Advisory, в котором участвовали 500 работодателей, средняя месячная базовая зарплата выросла за год на 6,3 процента, а годовой совокупный доход - на 7,1 процента. Повышение получили 76 процентов сотрудников, что сопоставимо с показателями 2024 года.
В то же время, по данным исследовательской компании, вызывает тревогу ситуация с достойной зарплатой - доходом, который позволяет покрывать базовые человеческие нужды: жилье, питание, транспорт, здравоохранение, образование, а также другие важные для жизни расходы, например абонемент в спортклуб, билет в кино или покупка книги.
Как недавно писал Otkrito.lv, компания по исследованию заработной платы и управленческому консалтингу Figure Baltic Advisory объявила самых справедливых работодателей Латвии 2025 года в категориях малых и средних, а также крупных предприятий.
В каких фирмах платят самые лучшие зарплаты? В категории малых и средних организаций справедливейшими работодателями признаны: Linde Gas (1 место), Kuehne+Nagel, Mintos Marketplace, DeskTime, Scandic Fusion, Stora Enso Packaging, KRKA Latvija, Eiropas dzelzceļa līnijas, Vitol Terminal Latvia и Intrum Global Technologies.
В категории крупных организаций в десятку вошли: латвийское подразделение Accenture (1 место), Dinair Filton, латвийское подразделение DNB Bank ASA, JELD-WEN Latvija, AS Swedbank (Latvija), Lidl Latvija, Starptautiskā lidosta Rīga, Latvijas Valsts ceļi, SCHWENK Latvija и Rīgas ūdens.