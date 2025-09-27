В Латвии
Сегодня 18:11
Облачная ночь и солнечное воскресенье: прогноз погоды в Латвии
В ночь на воскресенье в Латвии сохранится облачная погода, однако местами возможны прояснения и осадков не ожидается, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Будет дуть слабый ветер, в отдельных районах ночью и в утренние часы образуется туман или дымка. Температура воздуха понизится до +4...+9 градусов, на южном побережье Рижского залива будет не холоднее +10...+13 градусов.
В Риге ожидается пасмурная ночь, но временами возможны прояснения. Осадков не прогнозируется, будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +10...+12 градусов.
Днем облачность будет переменной, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +13…+18°.
В Риге днем ожидаются и облака, и солнце, день пройдет без дождя. Подует слабый ветер, температура воздуха поднимется до +15…+17°.