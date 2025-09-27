Не снести ли в рамках дерусификации Кафедральный собор в Риге? В Эстонии уже предложили нечто подобное
Свободная партия Эстонии предлагает демонтировать собор Александра Невского в Таллине, считая его символом русификации и имперского господства, неуместным в историческом центре столицы.
В своей программе Свободная партия Эстонии поставила в Таллине на первое место задачу убрать из силуэта Старого города православный собор Александра Невского, расположенный напротив здания Рийгикогу [парламент Эстонии], поскольку он является самым заметным символом русского мира.
По словам Яануса Нурмоя, беспартийного кандидата от района Мустамяэ, с самого начала войны России против Украины нет никаких оснований для того, чтобы здание, созданное в знак триумфа российского господства, по-прежнему возвышалось на холме Тоомпеа. Первые шаги по исправлению этой ошибки должен сделать город как нынешний владелец недвижимости и сторона договора аренды.
«Еще за столетие до крупного вторжения России в Украину эстонские общественные деятели, в первую очередь Йохан Питка, требовали, чтобы этот главный символ русификации исчез с Тоомпеа», – напомнил Нурмоя. «Это здание олицетворяет не христианскую любовь к ближнему, а террор как имперской, так и красной империи, депортацию целых народов, а также избиение эстонских школьников в наказание за общение на эстонском языке в школе. И так же, как курица, наполненная ананасами, не становится ананасом, так и луковичные купола не станут подходящими для Старого города, каким бы ни было их новое содержание. Это здание – инородное тело».
Программа партии предусматривает в качестве первого шага расторжение договора аренды здания с подчиненной Москве православной церковью, а также инициирование процесса исключения здания из списка культурных памятников, находящихся под государственной охраной. Предпочтение отдается демонтажу и перемещению в новое место, где это здание не будет служить тем политическим целям, с которыми российское государство построило его именно на Тоомпеа.