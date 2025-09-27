«Еще за столетие до крупного вторжения России в Украину эстонские общественные деятели, в первую очередь Йохан Питка, требовали, чтобы этот главный символ русификации исчез с Тоомпеа», – напомнил Нурмоя. «Это здание олицетворяет не христианскую любовь к ближнему, а террор как имперской, так и красной империи, депортацию целых народов, а также избиение эстонских школьников в наказание за общение на эстонском языке в школе. И так же, как курица, наполненная ананасами, не становится ананасом, так и луковичные купола не станут подходящими для Старого города, каким бы ни было их новое содержание. Это здание – инородное тело».