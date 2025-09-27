Донорство по выходным: у вас есть шанс помочь тем, кто в беде

Донорам крови рекомендуется на постоянной основе пить не менее 1,5-2 литров жидкости в день, особенно это важно до и после сдачи крови или компонентов крови. Достаточное количество принимаемой жидкости обеспечит лучшее самочувствие после процедуры. За 24 часа до сдачи крови нельзя есть жирные и острые блюда, а также употреблять алкоголь. В день сдачи крови за три-четыре часа до процедуры рекомендуется легкий прием пищи и прием дополнительной жидкости.