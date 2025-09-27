Донорство по выходным: у вас есть шанс помочь тем, кто в беде
Государственный центр доноров крови (ГЦДК) приглашает жителей Риги сдать кровь сегодня до 16:00 на ул. Селпилс, 9. Центр возобновляет прием по субботам, чтобы сделать донорство доступнее для тех, кто занят в будни.
Как сообщила руководитель отдела общественных отношений ГЦДК Синтия Клейнхофа, центр планирует возобновить прием доноров раз в месяц в субботу, чтобы обеспечить больше возможностей для сдачи крови тем, у кого не получается сделать это в рабочие дни.
Сдать кровь с 10 до 16 часов в помещениях центра на ул. Селпилс, 9, также можно будет 25 октября и 29 ноября. О дальнейшей плановой работе по субботам ГЦДК сообщит позже.
Ранее представители ГЦДК пояснили, что работа по субботам поможет обеспечить пополнение запасов крови, так как будет способствовать более широкому вовлечению общественности в донорское движение.
В рабочие дни кровь можно сдавать на бульваре Бривибас, 32, и на ул. Хипократа, 2, а также в Лиепайской больнице по предварительной записи по телефону 26557743. Доноров ждут и в Латгальском филиале ГЦДК - на ул. 18 ноября, 41, в Резекненской больнице, а также в кабинетах подготовки крови региональных больниц - в Вентспилсе, Елгаве, Валмиере и Даугавпилсе.
Кроме того, ГЦДК совершает еженедельные выезды на специализированные места для сдачи крови. С адресами жители могут ознакомиться на сайте центра www.vadc.lv.
Согласно закону о труде, донору после сдачи крови на следующий день полагается оплачиваемый день отдыха, но по договоренности с работодателем он может быть предоставлен в другое время. Работодатель оплачивает до пяти таких дней в календарном году.
Для сдачи крови с собой необходимо взять удостоверяющий личность документ, который содержит персональный код, имя, фамилию и фотографию.
Донорам крови рекомендуется на постоянной основе пить не менее 1,5-2 литров жидкости в день, особенно это важно до и после сдачи крови или компонентов крови. Достаточное количество принимаемой жидкости обеспечит лучшее самочувствие после процедуры. За 24 часа до сдачи крови нельзя есть жирные и острые блюда, а также употреблять алкоголь. В день сдачи крови за три-четыре часа до процедуры рекомендуется легкий прием пищи и прием дополнительной жидкости.