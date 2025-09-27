Против переехавшего в Латвию кинокритика Долина в РФ возбудили уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело против кинокритика Антона Долина по статье об уклонении от обязанностей "иностранного агента". Об этом сообщили в московском управлении СК.
По версии следствия, Долин «неоднократно уклонился от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах». Рассматривается вопрос об объявлении критика в розыск.
Антона Долина внесли в список «иноагентов» в октябре 2022 года. В ноябре 2023 года на него составили протокол из-за отсутствия маркировки «иноагента». В июне критика оштрафовали на пять тысяч рублей по делу об участии в «нежелательной» организации из-за некролога Александру Ширвиндту на сайте «Медузы».
После начала полномасштабной войны в Украине Долин уехал из России. В августе этого года он получил гражданство Молдовы. Антон Долин — кинокритик, бывший главред журнала «Искусство кино» и обозреватель на шоу «Вечерний Ургант». Сейчас он пишет рецензии для «Медузы» и ведет свой ютуб-канал о кино.