Выходные без зонта: в субботу в Латвии - тепло и сухо
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Выходные без зонта: в субботу в Латвии - тепло и сухо

Отдел новостей

LETA

Суббота пройдет без осадков, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем облачность будет переменной, но осадков не ожидается. В утренние часы в отдельных районах сохранится туман. В субботу будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +13…+17 градусов.

В Риге днем ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый ветер, а столбики термометра поднимутся до +15...+17 градусов.

Темы

Прогноз погоды

Другие сейчас читают