Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
Выходные без зонта: в субботу в Латвии - тепло и сухо
Суббота пройдет без осадков, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем облачность будет переменной, но осадков не ожидается. В утренние часы в отдельных районах сохранится туман. В субботу будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +13…+17 градусов.
В Риге днем ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый ветер, а столбики термометра поднимутся до +15...+17 градусов.