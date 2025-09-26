Столкновение электросамоката с поездом нарушило движение на линии Рига-Слока
В Риге на участке между станциями Иманта и Золитуде электросамокат столкнулся с поездом, что привело к серьезным задержкам движения на Тукумской линии и отмене нескольких рейсов.
На железнодорожном маршруте Рига–Слока, между станциями Иманта и Золитуде, в пятницу водитель электросамоката пострадал в столкновении с поездом, в результате чего было нарушено движение поездов на Тукумской линии, сообщила агентству LETA представитель Pasažieru vilciens Сигита Пауле.
Она указала, что сегодня около 14:29 между станциями Иманта и Золитуде произошел инцидент, когда человек на электросамокате пересекал пути, предварительно не убедившись в безопасности, и был задет приближающимся поездом. Пауле подчеркнула, что машинист поезда немедленно среагировал — была применена экстренная тормозная система и использован звуковой сигнал, однако столкновения избежать не удалось.
После происшествия были вызваны оперативные службы — Государственная полиция и Служба неотложной медицинской помощи, которые прибыли на место и провели необходимые действия. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.
По информации на сайте PV, поезд Рига (15:00)–Слока (15:50) движется с задержкой около 40 минут, поезд Рига (15:30)–Тукумс II (16:51) опаздывает примерно на 20 минут.
Также поезд Дубулты (15:24)–Рига (15:59) движется с задержкой около 40 минут, поезд Тукумс II (16:07)–Рига (17:29) — с задержкой около 45 минут, а поезд Рига (14:30)–Тукумс II (15:51) движется с задержкой примерно в один час. Одновременно поезд Слока (15:09)–Рига (15:59) отменен на участке Слока–Дубулты, а также поезд Рига (14:00)–Слока (14:50) отменен на участке Дубулты–Слока.