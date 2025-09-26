Столкновение электросамоката с поездом нарушило движение на линии Рига-Слока

Она указала, что сегодня около 14:29 между станциями Иманта и Золитуде произошел инцидент, когда человек на электросамокате пересекал пути, предварительно не убедившись в безопасности, и был задет приближающимся поездом. Пауле подчеркнула, что машинист поезда немедленно среагировал — была применена экстренная тормозная система и использован звуковой сигнал, однако столкновения избежать не удалось.