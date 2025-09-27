Политолог: "Если так пойдет и дальше, мы вскоре превратимся в картофельную державу"
Политолог и сооснователь агентства Mediju tilts Филипп Раевский в передаче TV24 «Kārtības rullis» выступил с критикой политической ситуации в Латвии. По его словам, «теневая политика» и длительное доминирование одной партии в конечном счёте ослабляют государственное управление и подталкивают страну к авторитарным моделям.
Журналист Арманд Пуче спросил: стоит ли заменить разговоры о теневой экономике на дискуссию о теневой политике, имея в виду «Новое Единство».
Раевский отметил, что в стране есть целый ряд отраслей, где проводятся масштабные закупки, а денежные потоки исчисляются миллиардами.
«Фактически это и есть теневой государственный аппарат. Время от времени власть как будто приподнимает занавес, но потом он снова опускается, и ничего не меняется», — сказал политолог.
По его словам, демократия требует регулярной смены власти. «Если бы "Новое Единство" хотя бы четыре года при Кариньше посидело в оппозиции, оно стало бы другим. Долгосрочное доминирование одной партии нигде не приносит пользы. Это дорога к авторитарному стилю управления — к "одному президенту"», — подчеркнул Раевский.
Завершая, он иронично заметил: «Если так пойдёт и дальше, мы вскоре превратимся в картофельную державу».