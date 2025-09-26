Российские солдаты пожаловались, что их "пытали" песнями Сердючки. Украинский артист отметил, что его песни действуют "и на зомби"

Тем временем в России на четвертый год войны могут запретить въезд артисту. По данным правоохранительных органов РФ, для этого "есть основания", не уточняя, правда, какие именно. Однако личный помощник певца Игорь Турчинский заявил, что исполнитель равнодушен к возможным санкциям: "Как мы относимся к запрету на въезд в Россию? Извините, но более ужасного и глупого вопроса я еще не слышал. Нам абсолютно все равно на любые их меры".