Российские солдаты пожаловались, что их "пытали" песнями Сердючки. Украинский артист отметил, что его песни действуют "и на зомби"
Российские военные жалуются на "музыкальные атаки" ВСУ песнями Верки Сердючки, а РФ рассматривает запрет на въезд украинскому артисту Андрею Данилко. Что об этом думает сам украинский артист?
Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, оказался в центре необычного военного конфликта. Российские солдаты группировки "Днепр" в Запорожской области пожаловались, что бойцы ВСУ используют его песни в качестве психологического воздействия, включая музыку через колонки, привязанные к дронам.
Штурмовик 392 полка с позывным "Увар" рассказал российским журналистам о "мучениях": "Бывало ночью прилетал мавик [дрон ]и летал по улицам. Они музыку включали нам, Верку Сердючку. Много раз. И сдаться предлагали". По его словам, такие "музыкальные атаки" происходили регулярно.
Сам Андрей Данилко отреагировал на эту информацию с юмором, отметив в социальных сетях, что его песни действуют "и на зомби".
Тем временем в России на четвертый год войны могут запретить въезд артисту. По данным правоохранительных органов РФ, для этого "есть основания", не уточняя, правда, какие именно. Однако личный помощник певца Игорь Турчинский заявил, что исполнитель равнодушен к возможным санкциям: "Как мы относимся к запрету на въезд в Россию? Извините, но более ужасного и глупого вопроса я еще не слышал. Нам абсолютно все равно на любые их меры".