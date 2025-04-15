Латвийская Верка Сердючка? Тиктокер рассказывает, как появилась его героиня - колоритная Светка

Хотя Алексей старается отодвинуть Светку на второй план и даже создал для нее отдельный канал в Telegram, это удается не всегда, ведь зрители постоянно требуют больше Светки. “Но мне кажется — я теряю свою личность как Алексей. Все забывают, что у меня есть свое настоящее имя. Я — мужчина, а не женщина. Но мне нравится, что она существует. Она изменила мою жизнь", — признается инфлюенсер.