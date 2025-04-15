Латвийская Верка Сердючка? Тиктокер рассказывает, как появилась его героиня - колоритная Светка
В социальных сетях в последнее время большую популярность обрел колоритный персонаж по имени Светка, которую придумал и воплотил создатель цифрового контента Алексей Степанов. Хотя Светка — вымышленный образ, как признается Алексей, вдохновение для ее создания он черпал из своего детства.
В шоу “Zilonis studijā” на TV3 Алексей объяснил, что Светка появилась как собирательный образ всех маминых подруг, объединяя их черты. “Она в сердцах всей Латвии, и я за это благодарен. […] Кажется, она давно во мне ждала своего часа,” — рассказывает Алексей.
Хотя Алексей старается отодвинуть Светку на второй план и даже создал для нее отдельный канал в Telegram, это удается не всегда, ведь зрители постоянно требуют больше Светки. “Но мне кажется — я теряю свою личность как Алексей. Все забывают, что у меня есть свое настоящее имя. Я — мужчина, а не женщина. Но мне нравится, что она существует. Она изменила мою жизнь", — признается инфлюенсер.
Алексей говорит, что в цифровой среде он начинал как Алексей и хотел бы продолжать делать что-то в этом духе. Однако он понимает, что "Светка… она — богиня", отмечая, что Светка — это образ, который трогает людей и который они действительно любят.
В то же время он добавляет, что, если понадобится, он будет жить со Светкой до конца своих дней. "Я не смогу сказать ей "прощай". Она навсегда останется в моем сердце, но как долго — этого никто не знает. Пока люди смотрят, улыбаются и пишут, что хотят видеть именно то, что я создаю — я буду продолжать снимать", — говорит Алексей.
@alexstepanovs Reizi kartupeļu talkā 😀 Svetka visiem uzdevumus iedeva, un jauniešus nosūtīja uz @Alberta koledža jo vel līdz septembra beigām var pieteikties mācībām 😎🤘 #svetka #kartupeļutalka #humors #apmkasātssaturs #komēdija #smieklīgsvideo ♬ original sound - alexstepanovs | SVETKA |