В субботу погода останется спокойной: слабый ветер, переменная облачность и до +17

Ночью облачно, местами небо прояснится, осадков не ожидается. При слабом ветре в отдельных районах образуется туман с видимостью 100–500 метров. Минимальная температура воздуха составит +4…+9°, лишь на южном побережье Рижского залива будет теплее — +10…+13°.