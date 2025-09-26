Drusti.
В Латвии
Сегодня 18:03
В субботу погода останется спокойной: слабый ветер, переменная облачность и до +17
Ночь в Латвии будет облачной и прохладной, местами ожидается туман, а днём сохранится сухая и относительно тёплая погода с переменной облачностью.
Ночью облачно, местами небо прояснится, осадков не ожидается. При слабом ветре в отдельных районах образуется туман с видимостью 100–500 метров. Минимальная температура воздуха составит +4…+9°, лишь на южном побережье Рижского залива будет теплее — +10…+13°.
В Риге ночью облачно с прояснениями, осадков не будет, ветер слабый. Температура воздуха понизится до +10…+12°.
Днём облачность переменная, но погода останется сухой. В утренние часы в отдельных районах ещё сохранится туман. Ветер слабый, воздух прогреется до +13…+17°.
В столице днём ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый ветер, температура поднимется до +15…+17°.