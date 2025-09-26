Эксперт: скоро местных яблок почти не останется, ждите взлета цен
Из-за плохого урожая, вызванного весенними заморозками и дождливым летом, к концу года или в начале следующего в Латвии могут существенно подорожать местные яблоки.
К концу этого года или в начале следующего могут подорожать яблоки, сообщил агентству LETA старший специалист по садоводству Латвийского сельскохозяйственного консультационного и учебного центра (LLKC) Марис Нарвилс.
Он отметил, что в этом году у части коммерческих хозяйств очень плохой урожай яблок. На него негативно повлияли весенние заморозки, а также дождливая погода на протяжении всего сезона, что способствовало распространению болезней и отразилось на качестве, размере и объеме урожая.
По словам эксперта LLKC, при сокращении предложения яблок может увеличиться и их цена. Осенью цена, вероятно, останется стабильной, пока у людей еще есть яблоки из приусадебных садов, но к концу года и в начале следующего она может вырасти.
Местные яблоки в основном будут доступны до Нового года, сказал Нарвилс. «После Нового года лишь отдельные хозяйства смогут что-то предложить, а у части яблок хорошо если хватит для каких-либо программ, например "Молоко и фрукты в школу", — прогнозирует эксперт LLKC, добавляя, что к весне лишь у немногих местных производителей еще будут яблоки.
Однако Нарвилс отметил, что ситуация разная для отдельных сортов, а также в разных регионах и даже местах сада. Например, в восточных регионах Латвии по сравнению с западными из-за обильных осадков активнее распространялись болезни. В то же время в старых садах урожай яблок оказался стабильнее. Он также указал, что в этом году яблоки начали созревать примерно на одну–две недели позже, и работы по сбору урожая все еще продолжаются.