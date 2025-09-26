Эксперт: скоро местных яблок почти не останется, ждите взлета цен

Однако Нарвилс отметил, что ситуация разная для отдельных сортов, а также в разных регионах и даже местах сада. Например, в восточных регионах Латвии по сравнению с западными из-за обильных осадков активнее распространялись болезни. В то же время в старых садах урожай яблок оказался стабильнее. Он также указал, что в этом году яблоки начали созревать примерно на одну–две недели позже, и работы по сбору урожая все еще продолжаются.