ВИДЕО: польский альпинист первым спустился с Эвереста на лыжах без кислородного баллона
Польский альпинист и лыжник Анджей Баргель стал первым человеком, который спустился на лыжах с Эвереста без дополнительного кислорода, совершив это историческое достижение 25 сентября 2025 года.
Это историческое достижение произошло 25 сентября 2025 года и было отмечено сообществами альпинизма и экстремальных видов спорта по всему миру.
Анджей Баргель начал спуск с вершины высотой 8 849 метров, преодолевая экстремальные условия — разреженный воздух и опасный рельеф. В отличие от предыдущих спусков с Эвереста, где использовался кислород в баллонах, он прошел весь путь без дополнительного кислорода, что стало прорывом в лыжном альпинизме. "Поляк провел 16 часов в изнурительном подъеме в зоне смерти (на высоте более 8000 м) без использования дополнительного кислорода», — говорится в сообщении команды. «Он провел всего несколько минут на вершине самой высокой горы в мире, прежде чем надеть лыжи и начать свой исторический спуск, мчась навстречу заходящему солнцу».
На видео, опубликованном в соцсетях, показано, как он скользит по толстому слою снега на фоне гималайских вершин. Из-за наступления темноты и невозможности безопасно ориентироваться, Баргель остановился в лагере 2 на высоте около 6400 метров и продолжил спуск только на рассвете.
Pierwszy w historii zjazd na nartach ze szczytu Mount Everestu bez użycia dodatkowego tlenu ⛷️🏔️— Andrzej Bargiel (@JedrekBargiel) September 25, 2025
В 2018 году Баргель стал первым человеком, спустившимся на лыжах со второй по высоте горы в мире — К2. "Это мечта, ставшая реальностью, — сказал Баргель в интервью после рекорда. — Спуск с Эвереста без кислорода всегда был моей целью". Его успех — результат упорных тренировок, решимости и опыта в высокогорном лыжном спорте.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсетях отметил: "Небо — не предел для поляков! Анджей Баргель только что спустился с Эвереста на лыжах». Альпинистское сообщество считает это прорывом, расширяющим границы экстремальных видов спорта и высокогорных исследований.