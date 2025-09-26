ВИДЕО: польский альпинист первым спустился с Эвереста на лыжах без кислородного баллона

Анджей Баргель начал спуск с вершины высотой 8 849 метров, преодолевая экстремальные условия — разреженный воздух и опасный рельеф. В отличие от предыдущих спусков с Эвереста, где использовался кислород в баллонах, он прошел весь путь без дополнительного кислорода, что стало прорывом в лыжном альпинизме. "Поляк провел 16 часов в изнурительном подъеме в зоне смерти (на высоте более 8000 м) без использования дополнительного кислорода», — говорится в сообщении команды. «Он провел всего несколько минут на вершине самой высокой горы в мире, прежде чем надеть лыжи и начать свой исторический спуск, мчась навстречу заходящему солнцу».