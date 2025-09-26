Бойся равнодушных! Латвийцы становятся все более безразличными, показало исследование
За пять лет уровень радости и удивления в обществе резко снизился.
Результаты исследования показывают, что за последние пять лет число людей, ставших более безразличными или менее эмоциональными, увеличилось примерно на 25%.

Tele2 в сотрудничестве с международной консалтинговой компанией System1 Group регулярно измеряет настроение латвийского общества с 2020 года, используя специальный метод исследования FaceTrace. Результаты не особо радостные. В частности, эмоции людей в целом стали более сдержанными, а такие эмоции, как радость, удивление, гнев, грусть и презрение, встречаются реже. Наиболее резкое падение наблюдалось в таких позитивных эмоциях, как удивление (минус 66%) и радость (минус 29%).

"Данные показывают, что эмоциональная интенсивность общества за последние годы значительно снизился, что является естественной реакцией на продолжительную эмоциональную нагрузку, вызванную как внешними, так и внутренними событиями. Сейчас мы находимся в фазе, когда интенсивность эмоций прошлых лет нас истощает, - говорит руководитель общественных отношений Tele2 Оскар Фирманис. - Из данных видно, что уровень гнева, грусти или презрения в обществе существенно не увеличился, но число людей, описывающих свои эмоции словом "нейтральный", вырос".

По данным Tele2, индекс общественного настроения, рассчитанный с помощью метода FaceTrace, измеряется по шкале от 0 до 3: чем выше показатель, тем выше интенсивность эмоций в обществе. Это означает, что спектр эмоций шире и включает гнев, грусть, страх, радость, презрение и т. д., но людей с нейтральным настроением стало меньше. Пять лет назад индекс настроения составлял 0,62 балла, а в этом году он снизился до 0,47 балла.

Исследование проводится ежеквартально, в нём участвуют 1200 респондентов в возрасте от 15 до 69 лет. Метод FaceTrace основан на открытии американского психолога Пола Экмана о семи постоянных и универсальных проявлениях человеческих эмоций: презрение, отвращение, гнев, страх, грусть, радость и удивление.

