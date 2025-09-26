Бойся равнодушных! Латвийцы становятся все более безразличными, показало исследование

По данным Tele2, индекс общественного настроения, рассчитанный с помощью метода FaceTrace, измеряется по шкале от 0 до 3: чем выше показатель, тем выше интенсивность эмоций в обществе. Это означает, что спектр эмоций шире и включает гнев, грусть, страх, радость, презрение и т. д., но людей с нейтральным настроением стало меньше. Пять лет назад индекс настроения составлял 0,62 балла, а в этом году он снизился до 0,47 балла.