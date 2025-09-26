Сотрудники Госполиции просят ознакомиться с фотографиями мужчины.
В Латвии
Сегодня 12:39
Полиция просит опознать этого мужчину
Сотрудники Государственной полиции просят ознакомиться с фотографиями мужчины и откликнуться всех, у кого есть информация о его личности или возможном местонахождении.
Государственная полиция просит связаться по телефону 112 или 64001525, либо написать на e-mail: sanija.cvibele@vidzeme.vp.gov.lv.
Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке.