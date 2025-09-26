Женщины в Латвии все еще зарабатывают меньше мужчин - даже на одинаковых должностях. Но почему?
Разрыв в оплате труда между женщинами и мужчинами значительно сократился за последние годы, свидетельствует последнее исследование Figure Baltic Advisory. Однако женщины в Латвии все еще зарабатывают меньше мужчин.
Если три года назад при оценке совокупной заработной платы женщин и мужчин выяснилось, что женщины получают на 20% меньше, то теперь эта разница сократилась до 14%. Однако прямая или косвенная гендерная дискриминация в оплате труда всё ещё существует - женщины получают меньше даже за труд равной ценности, пишет Tvnet.lv.
Figure Baltic Advisory проводит исследования заработной платы уже более 30 лет. Последнее исследование проводилось в период с июня 2024 года по июнь этого года. Новая выборка включает 505 организаций и 105 422 работника, что составляет примерно 12% латвийского рынка труда, в основном частный сектор. "В последние годы разрыв в заработной плате между женщинами и мужчинами значительно сократился", - говорит специалист по анализу данных Янис Калькис.
Данные Figure Baltic Advisory коррелируют с данными Центрального статистического управления (ЦСУ), которые показывают, что разница в средней почасовой оплате труда между женщинами и мужчинами постепенно сокращалась в течение последних четырёх лет и в 2024 году составила 13,9%. Если сравнивать совершенно идентичные должности, например, программистов, которые занимают представители обоих полов, то мужчины получают на 3,8% больше женщин. В то же время на должностях равной ценности (оцениваемых по опыту, требуемому образованию, прилагаемым усилиям, условиям труда и т. д.) разница составляет 5,3%.
В чём причина того, что женщины всё меньше подвергаются дискриминации в оплате труда? Калькис считает, что Европейская директива о равной оплате труда, принятая 10 мая 2023 года оказала свое влияние и, по сути, о её вступлении в силу было известно уже в 2021 году. Её цель - укрепить принцип равной оплаты труда во всём Европейском союзе, постепенно устранить гендерный разрыв в оплате труда и защитить женщин от дискриминации при установлении заработной платы. Еще одной причиной Калькис называет то, что организации и сами начинают задумываться о равенстве и стремятся обеспечить справедливую оплату труда для всех сотрудников. Поэтому они вводят чёткие критерии установления заработной платы, а не полагаются на субъективные факторы. Однако во многих организациях - около 55% - до сих пор отсутствует система оплаты труда. Три года назад таких организаций было 60%.