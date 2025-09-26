Женщины в Латвии все еще зарабатывают меньше мужчин - даже на одинаковых должностях. Но почему?

В чём причина того, что женщины всё меньше подвергаются дискриминации в оплате труда? Калькис считает, что Европейская директива о равной оплате труда, принятая 10 мая 2023 года оказала свое влияние и, по сути, о её вступлении в силу было известно уже в 2021 году. Её цель - укрепить принцип равной оплаты труда во всём Европейском союзе, постепенно устранить гендерный разрыв в оплате труда и защитить женщин от дискриминации при установлении заработной платы. Еще одной причиной Калькис называет то, что организации и сами начинают задумываться о равенстве и стремятся обеспечить справедливую оплату труда для всех сотрудников. Поэтому они вводят чёткие критерии установления заработной платы, а не полагаются на субъективные факторы. Однако во многих организациях - около 55% - до сих пор отсутствует система оплаты труда. Три года назад таких организаций было 60%.