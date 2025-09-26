Еврооблигации Латвии вызвали высокий интерес инвесторов — спрос вдвое превысил предложение.
Латвия вновь заняла 1,25 млрд евро на международных рынках
Латвия заняла на международных финансовых рынках 1,25 миллиарда евро, свидетельствует информация, опубликованная Государственной казной.
В четверг, 25 сентября, Государственная казна разместила на международных финансовых рынках 10-летние еврооблигации от имени Латвии и привлекла 1,25 миллиарда евро с доходностью 3,583% и фиксированной купонной ставкой 3,5%.
Латвийские государственные ценные бумаги приобрели около 70 инвесторов из различных европейских стран, включая Великобританию, Германию, Испанию и страны Бенилюкса. Общий спрос на латвийские еврооблигации превысил 2,5 миллиарда евро.
Ведущими банками выпуска стали Deutsche Bank, Erste Group и Goldman Sachs Bank Europe.
Ранее Латвия привлекала заемные средства на международных финансовых рынках в мае 2025 года.