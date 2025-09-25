Предложение Центральной лаборатории.
В Латвии
Сегодня 15:16
"Разве это не введение в заблуждение?" Жительницу Латвии смутила реклама анализа на витамин D
Зрительница передачи "Bez Tabu", решив проверить уровень витамина D, наткнулась на предложение Центральной лаборатории сделать анализ по особенно выгодной цене. Однако, несмотря на привлекательную стоимость, предложение вызвало вопросы.
"Как может образоваться скидка в 71%, если обычная цена немного выше 13 евро? Да, скидка есть и привлекает внимание, но по сути это не совсем правда. Можно ли такую практику компании считать обманом?" - спрашивает зрительница.
Зайдя на сайт упомянутой лаборатории, действительно можно увидеть, что анализ на витамин D стоит 13 евро 70 центов, и нигде не указано, что может взиматься какая-то дополнительная плата. Однако в рекламе указано, что начальная цена - 20 евро 69 центов, а сейчас анализ с карточкой Veselība стоит 5.99 евро.
Журналисты выяснили, что дополнительно взимается плата за забор, обработку и хранение материала. Именно эта сумма формирует конечную стоимость анализа на витамин D.