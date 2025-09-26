На Латвию надвигается похолодание: дни солнечные, ночи морозные
В Латвию с востока придет более холодный и сухой воздух — антициклон принесет ясные дни, заморозки по утрам и постепенное похолодание на новой неделе.
Согласно последним прогнозам, в первой половине следующей недели в Латвию с востока будет поступать более холодный и сухой воздух.
Как в эти выходные, так и на следующей неделе погоду будет определять широкий антициклон, центр которого переместится с Балтийского моря в Финляндию и Россию, поэтому ветер в Латвию повернет с востока. Это принесет более прохладную погоду и пониженную влажность.
Атмосферное давление в Латвии поднялось до самого высокого уровня с февраля. Влияние антициклона ослабнет к концу следующей недели, когда вероятность осадков возрастет.
Последняя суббота сентября начнется с преимущественно облачной погоды, которая в течение дня рассеется. При слабом ветре минимальные температуры составят +3...+11 градусов ночью, днем потеплеет до +13...+18 градусов.
В воскресенье ожидается переменная облачность, будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер. Минимальная температура утром составит +3...+9 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +12 градусов. Максимальная температура днем ожидается +11...+13 градусов в Латгале и восточной Видземе до +17 градусов на западном побережье Курземе.
В течение следующей рабочей недели ожидается преимущественно солнечная погода. Температура воздуха ночью и в утренние часы на большей части страны опустится до +2...-3 градусов, а днем не превысит +10...+15 градусов.