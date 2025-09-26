Без разрешений и совести: места для инвалидов у школы в Риге ежедневно занимают посторонние

Здесь паркуются самые разные машины — и новые, дорогие, и старые в плохом состоянии. Эти люди даже не задумываются, что такие места действительно жизненно необходимы. "Я обратился к вам, потому что сегодня заметил: три из четырёх машин стояли без нужного разрешения. Так происходит каждый день", — рассказал мужчина.