Без разрешений и совести: места для инвалидов у школы в Риге ежедневно занимают посторонние
Сын Мартиньша уже пятый год учится в Рижской 1-й основной школе – центре развития, которая находится в центре столицы, на улице Гертрудес. Хотя возле школы выделены четыре места для людей с инвалидностью, чтобы родителям было легче привозить детей, их регулярно занимают бессовестные водители.
Зная, что другим родителям парковка нужнее, Мартиньш оставляет свой автомобиль на платной стоянке. В тот день, когда с Мартиньшем встретилась передача "Bez Tabu", парковочные места для инвалидов снова оказались заняты машинами без соответствующего разрешения. Журналисты решили немедленно сообщить об этом Рижской муниципальной полиции, однако патруль так и не приехал даже спустя 40 минут.
Здесь паркуются самые разные машины — и новые, дорогие, и старые в плохом состоянии. Эти люди даже не задумываются, что такие места действительно жизненно необходимы. "Я обратился к вам, потому что сегодня заметил: три из четырёх машин стояли без нужного разрешения. Так происходит каждый день", — рассказал мужчина.
Даже когда нарушителей вежливо просят больше так не делать, всё повторяется снова — на следующий день места занимают уже другие автомобилисты.
Директор школы пояснила, что несколько лет назад удалось договориться с муниципалитетом о временном ограничении использования парковки: раньше машины с разрешением могли стоять там часами. После вмешательства "Bez Tabu" у школы регулярно дежурит муниципальная полиция.
"Хочу призвать родителей и общество пользоваться общественным транспортом. Город Рига это позволяет — все школьники ездят бесплатно. Мы учим детей, как вести себя на улице, в транспорте. Думаю, что родителям тоже следовало бы подавать такой пример", — отметила Лайла Лапиня, директор Рижской 1-й основной школы – центра развития.
В самоуправлении заявили, что на брусчатке можно было бы нанести соответствующую разметку, однако этого делать не станут. "В этой ситуации есть две проблемы. Зимой разметка всё равно плохо видна, значит, проблема будет повторяться сезонно. Вторая проблема — на брусчатке разметка быстрее стирается, её пришлось бы постоянно обновлять", - сказали в Рижской думе.
Через несколько дней после повторного разговора с Мартиньшем "Bez Tabu" сообщила, что ситуация не изменилась.