Уволить каждого третьего и разделить зарплату: предприниматель о том, как побороть "круговую поруку" чиновников

Как менять такое отношение к работе? Он предлагает метод, проверенный в частном бизнесе: из каждых трех сотрудников оставлять двух и за счет сэкономленных средств повышать им зарплаты. По его наблюдению, в бизнесе это мотивирует — у людей появляются рабочие навыки, хотя обязанностей становится больше, но и оплата выше. Тогда перестает действовать принцип «как платят, так и работают». «Это не единственный рецепт, но он работает», — добавляет Ревалдс.