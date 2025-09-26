Уволить каждого третьего и разделить зарплату: предприниматель о том, как побороть "круговую поруку" чиновников
Латвия застряла в логике "отнять и разделить", а главной преградой развития является инертный аппарат чиновников, утверждает глава Veselības centrs 4 Марис Ревалдс.
В эфире программы «Kārtības rullis» на TV24 председатель правления Veselības centrs 4 Марис Ревалдс охарактеризовал ситуацию в стране как эпоху «отнять и разделить»: предпринимателя по-прежнему считают вором, и пока такие установки не сменятся, о хорошем развитии говорить не приходится.
Опирается он на собственный предпринимательский опыт и говорит прямо: «Меняются лица, капитаны, но корабль продолжает плыть в сомнительном направлении». Говоря о хроническом бездействии, Ревалдс указывает на аппарат чиновников, который неизменно и прочно занимает свои позиции в государственном управлении десятилетиями и, по его мнению, фактически определяет курс страны. По его словам, замена политиков не меняет сути — решают те, кто в аппарате.
Ревалдс перечисляет «золотые законы» их существования: никогда ничего не делать раньше последнего срока; изобретать все новые и новые нормативы; каждый начальник ищет себе новых подчиненных; главное — не перерабатывать и быть нетерпимым к тому, кто приходит и хочет работать быстрее, потому что такой человек якобы подрывает коллективное единство.
Как менять такое отношение к работе? Он предлагает метод, проверенный в частном бизнесе: из каждых трех сотрудников оставлять двух и за счет сэкономленных средств повышать им зарплаты. По его наблюдению, в бизнесе это мотивирует — у людей появляются рабочие навыки, хотя обязанностей становится больше, но и оплата выше. Тогда перестает действовать принцип «как платят, так и работают». «Это не единственный рецепт, но он работает», — добавляет Ревалдс.