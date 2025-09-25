Латвия на сессии ООН: "Руководители СССР никогда не привлекались к международной ответственности за преступления"

Как сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии, Браже также подчеркнула необходимость обеспечения справедливости и привлечения России к ответственности. "Латвия на своем историческом опыте знает, как важно привлечь Россию к ответственности за преступление агрессии, чтобы обеспечить мир и безопасность в будущем - не только в Украине, но и во всем мире. Руководители СССР никогда не привлекались к международной ответственности за преступления, совершенные до, во время и после Второй мировой войны, в том числе в оккупированных странах Балтии", - сказала Байба Браже, добавив, что сегодня очевидно, что безнаказанность поощряет будущие поколения военных преступников, насильников и убийц.