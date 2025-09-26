Пожилые люди управляют государствами - так можно ли их отстранять от вождения? Статистика открывает горькую правду

Представитель Минздрава Санита Янка отмечает, что на практике врачи иногда выдают пожилым пациентам разрешения участвовать в дорожном движении, тщательно не вникая в их состояние и болезни, и в основном система хромает в отношении пожилых людей, у которых могут быть проблемы с памятью и вниманием. "Возраст сам по себе не является медицинским противопоказанием к вождению. Пожилые люди не только водят машины и перевозят пассажиров, но и управляют государствами!" - подчеркивает семейный врач Айнис Дзалбс. Если возникают сомнения в способности пациента управлять транспортом, он направляет его на комплексное обследование.