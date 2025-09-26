Пожилые люди управляют государствами - так можно ли их отстранять от вождения? Статистика открывает горькую правду
Несколько трагических ДТП с участием пожилых водителей автобусов вновь поставили вопрос о целесообразности возрастных ограничений в профессии. Статистика показывает: риск аварий среди водителей старше 65 лет значительно выше, чем у молодых.
Несколько аварий с жертвами за последний год произошли по вине водителей автобусов старше 70 лет. Хотя их всего 6% из общего числа водителей автобусов, каждая пятая авария с участием автобуса произошла, когда за рулем находился пожилой водитель. Не пора ли вводить возрастные ограничения в этой профессии?
Дети в перевернувшемся автобусе висели вниз головой - их удерживали ремни безопасности. Водитель, выбравшись из почти перевернувшегося на крышу автобуса, подбирал бесполезные обломки. Такую картину утром 4 августа сразу после аварии на Видземском шоссе увидел водитель грузовика Друвис, едва избежавший лобового столкновения с автобусом, в котором находились 43 воспитанницы Рижской баскетбольной школы в возрасте от 10 до 15 лет и два тренера. По данным полиции, водитель автобуса родился в 1951 году, то есть в этом году ему исполнилось 74 года.
Другая трагическая авария, в результате которой погибли 14-летняя девочка и женщина, произошла в январе на Вентспилсском шоссе по вине 71-летнего водителя микроавтобуса, который вез участников хора и дирижеров на конкурс в Даугавпилс. Водитель совершил необдуманный обгон, в результате чего автобус столкнулся с грузовиком. Пассажиры микроавтобуса не были пристегнуты. Вскоре после этого в Олайне произошла авария школьного автобуса, которым управлял 77-летний мужчина. Тогда пострадавшие отделались легкими травмами. В этом случае пассажиры тоже в основном не были пристегнуты.
По данным полиции, в этом году произошло 287 аварий с участием автобусов, и в 55 случаях за рулем находились водители старше 65 лет.
По данным Дирекции безопасности дорожного движения, права на управление автобусом имеются примерно у 10 тысяч жителей, из них 601 - старше 65 лет. Таким образом, в этой возрастной группе аварии случались почти у 10% водителей. Среди более молодых водителей этот показатель в четыре раза ниже - 2,4%, сообщает Ir.
Представитель Минздрава Санита Янка отмечает, что на практике врачи иногда выдают пожилым пациентам разрешения участвовать в дорожном движении, тщательно не вникая в их состояние и болезни, и в основном система хромает в отношении пожилых людей, у которых могут быть проблемы с памятью и вниманием. "Возраст сам по себе не является медицинским противопоказанием к вождению. Пожилые люди не только водят машины и перевозят пассажиров, но и управляют государствами!" - подчеркивает семейный врач Айнис Дзалбс. Если возникают сомнения в способности пациента управлять транспортом, он направляет его на комплексное обследование.