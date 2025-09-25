Латвия - в числе аутсайдеров ЕС по интеграции мигрантов

Политика интеграции в Латвии скорее неблагоприятна, и без эффективных решений существует риск социальной напряженности в долгосрочной перспективе, сообщили в центре публичной политики Providus, ссылаясь на последний индекс интеграции иммигрантов в странах ЕС. В отчете об индексе политики интеграции мигрантов анализируется политика интеграции в странах ЕС в восьми областях: рынок труда, образование, воссоединение семей, права на проживание, доступ к гражданству, участие в политической жизни, борьба с дискриминацией и здравоохранение. Последнее исследование охватывает 27 стран ЕС в период с 2020 по начало 2024 года.