Латвия - в числе аутсайдеров ЕС по интеграции мигрантов
Интеграционная политика Латвии оценивается как неблагоприятная: страна набрала лишь 36 из 100 баллов в индексе ЕС. Центр Providus предупреждает о риске социальной напряженности без системных решений.
Политика интеграции в Латвии скорее неблагоприятна, и без эффективных решений существует риск социальной напряженности в долгосрочной перспективе, сообщили в центре публичной политики Providus, ссылаясь на последний индекс интеграции иммигрантов в странах ЕС. В отчете об индексе политики интеграции мигрантов анализируется политика интеграции в странах ЕС в восьми областях: рынок труда, образование, воссоединение семей, права на проживание, доступ к гражданству, участие в политической жизни, борьба с дискриминацией и здравоохранение. Последнее исследование охватывает 27 стран ЕС в период с 2020 по начало 2024 года.
Показатели Латвии в индексе составляют 36 баллов из 100, что характеризует интеграционную политику страны как довольно неблагоприятную. Как отмечает Providus, этот показатель ниже среднего по ЕС во всех восьми анализируемых областях.
Например, в сфере образования Латвия набрала 26 баллов из 100. Это отражает отсутствие системной и организованной поддержки для включения детей иммигрантов в систему образования. С другой стороны, в области мобильности на рынке труда Латвия получила 33 балла, что свидетельствует об отсутствии целенаправленных мер по содействию интеграции иммигрантов на рынке труда в соответствии с их квалификацией.
В докладе делается вывод, что меры поддержки в ряде областей осуществляются скорее фрагментарно, чем систематически. Общий балл Латвии существенно не изменился с 2020 года.
По данным Министерства культуры, на конец 2024 года в Латвии было зарегистрировано 131 709 иностранных граждан. По данным Европейской миграционной сети, число граждан третьих стран, имеющих право на трудоустройство, увеличилось с 6609 в 2013 году до 19 825 в 2024 году.
По мере роста миграции растет потребность в эффективных интеграционных решениях в области доступа к рынку труда и изучения латышского языка. В противном случае существует риск того, что некоторые новые жители Латвии будут испытывать трудности с трудоустройством, изучением языка или налоговой системой.
Это может создать проблемы для социальной сплоченности и способствовать социальной напряженности в долгосрочной перспективе, предупреждает "Providus".