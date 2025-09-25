Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:05
Синоптики: в пятницу станет на градус теплее
В пятницу в Латвии сохранится спокойная осенняя погода: без существенных осадков, с частичной облачностью и слабым ветром.
Погодные условия в Латвии в пятницу существенно не изменятся, воздух станет на градус теплее, прогнозируют синоптики. Небо будет частично облачным, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром возможен туман. Сохранится слабый ветер.
Минимальные ночные температуры ожидаются от +1 градуса в южных районах страны до +10 градусов на Видземском побережье. Днем воздух прогреется до +13...+17 градусов.
В Риге в течение ночи возможен небольшой и кратковременный дождь, небо частично затянут облака. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха составит около +10 градусов ночью и до +16 градусов днем.