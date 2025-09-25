Синоптики: в пятницу станет на градус теплее
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Синоптики: в пятницу станет на градус теплее

Отдел новостей

LETA

В пятницу в Латвии сохранится спокойная осенняя погода: без существенных осадков, с частичной облачностью и слабым ветром.

Погодные условия в Латвии в пятницу существенно не изменятся, воздух станет на градус теплее, прогнозируют синоптики. Небо будет частично облачным, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром возможен туман. Сохранится слабый ветер.

Минимальные ночные температуры ожидаются от +1 градуса в южных районах страны до +10 градусов на Видземском побережье. Днем воздух прогреется до +13...+17 градусов.

В Риге в течение ночи возможен небольшой и кратковременный дождь, небо частично затянут облака. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха составит около +10 градусов ночью и до +16 градусов днем.

Темы

Прогноз погоды

Другие сейчас читают