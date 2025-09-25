36 кг марихуаны и 62 000 евро: удачный "улов" полиции в Даугавпилсе

В отношении этих лиц возбуждено уголовное дело по статье 253.1 (2) Уголовного кодекса, то есть за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку и передачу наркотических средств и психотропных веществ с целью их реализации и за незаконную реализацию. Это наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и пробационным надзором на срок до трех лет.