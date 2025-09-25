36 кг марихуаны и 62 000 евро: удачный "улов" полиции в Даугавпилсе
В Даугавпилсе полиция изъяла 36 кг марихуаны, 400 г кокаина и 62 000 евро у двух задержанных мужчин.
В начале сентября сотрудники Госполиции получили оперативную информацию о незаконном обороте наркотических средств в Даугавпилсе. В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин 1980 и 1988 годов рождения.
В ходе процессуальных действий, в том числе восьми санкционированных обысков, правоохранители обнаружили и изъяли около 36 кг сушеной конопли, 400 граммов кокаина и 47 электронных сигарет. В ходе санкционированного обыска правоохранители также обнаружили у мужчин 62 000 евро наличными.
В отношении этих лиц возбуждено уголовное дело по статье 253.1 (2) Уголовного кодекса, то есть за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку и передачу наркотических средств и психотропных веществ с целью их реализации и за незаконную реализацию. Это наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и пробационным надзором на срок до трех лет.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.