В Рижской Восточной клинической университетской больнице приняли новых раненых из Украины
Сегодня Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) в 30-й раз совместно с благотворительным проектом M-Help.com приняла тяжело пострадавших в войне, начатой Россией против Украины. За три года помощь здесь оказана уже 660 пострадавшим, сообщила представитель больницы по связям с общественностью Илга Намниеце.
На этот раз в больницу поступили 29 раненых. Пациентов встретила мультидисциплинарная команда медиков — врачи разных специальностей и персонал из клиники неотложной медицины и приёмного отделения. Всем украинским пациентам в RAKUS провели комплексную оценку состояния здоровья, включая лабораторные исследования, в том числе на наличие мультирезистентных инфекций, которые в условиях войны распространяются особенно быстро.
Ряду пациентов специалисты отделения неотложной радиологии сделали дополнительные обследования для уточнения характера ранений.
В Травматолого-ортопедической клинике Восточной больницы под наблюдением хирургов-травматологов Андриса Викманиса и Олега Рыбакова будет лечиться один военнослужащий с крайне тяжёлыми боевыми травмами. Ему предстоит несколько сложных и поэтапных операций. После хирургического лечения с ним будут работать физиотерапевты, эрготерапевты, реабилитологи и другие специалисты.
Остальные пострадавшие после обследования будут направлены в разные медицинские учреждения страны:
- один пациент продолжит лечение в Травматолого-ортопедической больнице,
- шесть — в Национальном реабилитационном центре «Вайвари»,
- девятнадцать — в реабилитационном центре «Яункемери»,
- двое — в реабилитационном центре «Лигатне».
В больнице подчеркивают, что помощь пострадавшим в войне организуется как совместная работа врачей многих направлений — травматологов, хирургов, микрохирургов, инфекционистов, специалистов по физической и реабилитационной медицине, физиотерапевтов, эрготерапевтов, радиологов и лаборантов.
Доставка украинских пациентов в Ригу осуществляется благодаря частной инициативе основателей проекта M-Help.com Арвиса Рекетса и Мартина Мединиекса. Кроме того, украинский благотворительный фонд Георгия Логвинского оборудовал и переоборудовал автобус, на котором обеспечивается транспортировка раненых.