В Рижской Восточной клинической университетской больнице приняли новых раненых из Украины

На этот раз в больницу поступили 29 раненых. Пациентов встретила мультидисциплинарная команда медиков — врачи разных специальностей и персонал из клиники неотложной медицины и приёмного отделения. Всем украинским пациентам в RAKUS провели комплексную оценку состояния здоровья, включая лабораторные исследования, в том числе на наличие мультирезистентных инфекций, которые в условиях войны распространяются особенно быстро.