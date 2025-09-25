Директор эстонского музея получила от российского суда "десяточку" за антипутинские плакаты

Сможевских-Смирнова с прошлого лета также числится в списке разыскиваемых МВД России. В январе 2025 года она была заочно арестована за распространение «ложной информации» о российской армии. Прокуратура требовала для Сможевских-Смирновой 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Тогда Сможевских-Смирнова удивилась, что в РФ запоздали с этим решением, так как она ожидала чего-то подобного еще в 2023 году, когда плакат «Путин - военный преступник» был впервые вывешен на стене Нарвского замка.