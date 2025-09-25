Директор эстонского музея получила от российского суда "десяточку" за антипутинские плакаты
Московский суд заочно приговорил директора Нарвского музея Марию Сможевских-Смирнову к 10 годам лишения свободы за размещение антивоенных плакатов, критикующих президента России.
Московский суд заочно приговорил директора Нарвского музея Марию Сможевских-Смирнову к десяти годам лишения свободы за распространение «фейковых новостей» о российской армии и «реабилитацию нацизма», сообщает Mediazona. По версии следствия, в 2023, 2024 и 2025 годах Мария Сможевских-Смирнова «содействовала размещению на одной из стен Нарвского замка плакатов с изображением президента России и надписей, содержащих недостоверную информацию о совершенных им военных преступлениях». В частности, в последние годы 9 мая на стене Нарвской крепости вывешивают плакат с кровавыми пятнами и надписью: «Путин — военный преступник».
Плакат хорошо виден с российской стороны – через реку из Ивангорода. Российские пограничники требовали его убрать, однако власти Эстонии отказались это делать.
Плакат стали вывешивать после того, как в 2023 году власти Ивангорода установили на набережной Нарвы обращенную в сторону Эстонии сцену с экраном, на котором транслировали концерт в честь Дня Победы с выступлением Шамана и российскими патриотическими песнями.
Сможевских-Смирнова с прошлого лета также числится в списке разыскиваемых МВД России. В январе 2025 года она была заочно арестована за распространение «ложной информации» о российской армии. Прокуратура требовала для Сможевских-Смирновой 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Тогда Сможевских-Смирнова удивилась, что в РФ запоздали с этим решением, так как она ожидала чего-то подобного еще в 2023 году, когда плакат «Путин - военный преступник» был впервые вывешен на стене Нарвского замка.