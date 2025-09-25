Кругом враги! В здании ООН остановился эскалатор, на котором ехал Трамп, - он назвал это саботажем
Президент США Дональд Трамп заявил, что стал жертвой "тройного саботажа" во время визита в штаб-квартиру ООН, включавшего остановку эскалатора, отключение телесуфлёра и аудиосистемы. Он потребовал расследования инцидента.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что накануне, находясь в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, он стал жертвой «тройного саботажа», и этим делом займется Секретная служба США. К «актам саботажа» Трамп отнес остановку эскалатора в здании ООН в момент, когда на нем находились он и первая леди, а также отключение телесуфлера и аудиосистемы во время его речи.
В соцсети TruthSocial Трамп написал, что у него испортилось настроение из-за этих неприятных происшествий, которые, по его мнению, могут быть частью заговора против него.
По словам Трампа, эскалатор, на котором он ехал, «резко остановился», и этот инцидент он назвал «абсолютным саботажем».
Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик пояснил, что оператор из американской делегации, поднявшийся наверх перед Трампом, возможно, случайно задействовал механизм остановки эскалатора. «Людей, которые это сделали, нужно арестовать», — призвал Трамп.
Он также отметил, что во время его выступления отключился телесуфлёр. Однако, как подчеркнул источник в ООН, пожелавший остаться анонимным, за работу телесуфлера отвечал Белый дом.
По словам президента, во время речи в ООН также пропал звук в системе, и слушатели слышали только переводчиков в наушниках. «Первая леди сказала, что не слышала, что я говорил», — отметил Трамп. «Это была не случайность, это был тройной саботаж», — заявил президент.
Трамп потребовал расследования и призвал ООН сохранить записи с камер наблюдения инцидента с эскалатором, поскольку расследованием займётся Секретная служба США.