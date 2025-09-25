Кругом враги! В здании ООН остановился эскалатор, на котором ехал Трамп, - он назвал это саботажем

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что накануне, находясь в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, он стал жертвой «тройного саботажа», и этим делом займется Секретная служба США. К «актам саботажа» Трамп отнес остановку эскалатора в здании ООН в момент, когда на нем находились он и первая леди, а также отключение телесуфлера и аудиосистемы во время его речи.