Медстраховка от работодателя в Латвии - уже норма: ее имеют более 500 тысяч сотрудников
Медицинская страховка становится стандартом для работающих в Латвии: ее имеют около 500 000 человек. Однако экономическая стагнация и меры экономии могут ограничить дальнейший рост, считает глава страховой ассоциации Янис Абашин.
В Латвии более чем половина работающих имеет медицинскую страховку, и она стала почти обязательным предложением работодателя работнику, — в интервью агентству LETA сказал руководитель Латвийской ассоциации страховщиков (LAA) и Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) Янис Абашин.
Он рассказал, что в Латвии примерно 800 000–900 000 работающих, из которых около 500 000 имеют медицинскую страховку. Причем эта цифра постоянно растет. Абашин допустил, что возможны случаи, когда один человек работает на двух местах и каждое предоставляет ему страховой полис, но таких случаев, по его словам, немного.
Глава ассоциации при этом добавил, что еще предстоит увидеть, какое влияние окажут начатые в стране меры экономии. Возможно, какое-то самоуправление или государственное учреждение притормозит расходы на страхование своих работников. «С другой стороны, им тоже нужно удерживать хороших сотрудников, и люди сейчас оценивают, какие бонусы работодатель им предлагает», — сказал Абашин.
Отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что при довольно стагнирующей экономике Латвии работодатели в ближайшем будущем будут готовы приобретать для работников полисы с более широким покрытием, Абашин пояснил, что сейчас больше чувствуется выжидательная позиция, так как рост экономики колеблется у нуля или одного процента. Он отметил, что есть отрасли, которые могут позволить себе дополнительные расходы, и есть такие, где экономят, и это ощущается довольно сильно. «Таким образом, с одной стороны, нет оснований прогнозировать резкий рост в медицинском страховании. С другой стороны, не видно и того, что в ближайшем будущем существенно увеличится финансирование здравоохранения со стороны государства, так как сейчас определены другие приоритеты», — сказал глава ассоциации.
По словам Абашина, это означает, что очереди на оплачиваемые государством медицинские услуги меньше не станут, и это будет подталкивать спрос на услуги, оплачиваемые страховщиками. Однако, скорее всего, этот потенциальный рост будет ограничен платежеспособностью. Поэтому рост, скорее всего, будет, но небольшой.