Медстраховка от работодателя в Латвии - уже норма: ее имеют более 500 тысяч сотрудников

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что при довольно стагнирующей экономике Латвии работодатели в ближайшем будущем будут готовы приобретать для работников полисы с более широким покрытием, Абашин пояснил, что сейчас больше чувствуется выжидательная позиция, так как рост экономики колеблется у нуля или одного процента. Он отметил, что есть отрасли, которые могут позволить себе дополнительные расходы, и есть такие, где экономят, и это ощущается довольно сильно. «Таким образом, с одной стороны, нет оснований прогнозировать резкий рост в медицинском страховании. С другой стороны, не видно и того, что в ближайшем будущем существенно увеличится финансирование здравоохранения со стороны государства, так как сейчас определены другие приоритеты», — сказал глава ассоциации.