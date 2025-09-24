Рига становится умнее: запущен новый сайт для всех, кто хочет знать больше

Тестирование технологий проходит как по всему городу, так и в специально созданных пилотных территориях — в районе ВЭФ, в Академическом центре Латвийского университета в Торнякалнсе и на территории Рижского технического университета на Кипсале. Эти площадки позволяют проверять решения в реальных условиях, адаптировать их к потребностям жителей и оценивать результаты.