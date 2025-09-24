Рига становится умнее: запущен новый сайт для всех, кто хочет знать больше
Чтобы у каждого была возможность получать актуальную и понятную информацию о развитии умного города Риги и тестировании умных технологий и решений, заработал новый сайт — www.viedariga.lv.
В настоящее время в Риге реализуется более 30 проектов, в которых тестируются или уже используются умные технологии. Они охватывают разные сферы: мобильность, цифровые решения, безопасность, экологию, энергетику, а также социальную сферу.
Председатель Комитета по развитию города Рижской думы Эдгар Бергольц отмечает:
«Решения умного города — это важный вклад в развитие Риги. Решения, которые мы тестируем, помогают сделать город безопаснее, удобнее, зеленее и доступнее для всех. Наша цель — чтобы инновации служили жителям и одновременно укрепляли сотрудничество с предпринимателями и научными институтами».
Руководитель отдела развития умного города Управления геоматики Департамента городского развития Рижской думы Агнесе Буша добавляет: «Умный город должен служить человеку — он не должен усложнять жизнь в городе. На сайте viedariga.lv каждый может узнать, что такое умный город Рига, какие решения уже опробованы или внедрены, а также какие направления развития и приоритеты определены на будущее».
Тестирование технологий проходит как по всему городу, так и в специально созданных пилотных территориях — в районе ВЭФ, в Академическом центре Латвийского университета в Торнякалнсе и на территории Рижского технического университета на Кипсале. Эти площадки позволяют проверять решения в реальных условиях, адаптировать их к потребностям жителей и оценивать результаты.
Все больше компаний проявляют интерес к тестированию инноваций именно в Риге — это шанс улучшить продукты и услуги, оптимизировать процессы и точнее рассчитать использование ресурсов. Жители при этом получают современную, удобную и доступную городскую среду, а также возможность активно участвовать в создании и совершенствовании новых решений.