Крупная европейская авиакомпания начнет полеты из Риги

Крупнейшими владельцами SAS являются американская инвестиционная компания Castlelake, авиагруппа Air France-KLM, датская инвестиционная компания Lind Invest и государство Дания.

Однако в июле этого года Air France-KLM объявила, что начнёт процедуру приобретения контрольного пакета акций SAS. В настоящее время Air France-KLM принадлежит 19,9% акций SAS. Компания приобретёт акции, принадлежащие Castlelake и Lind Invest, увеличив свою долю до 60,5%. Государство Дания сохранит в собственности принадлежащие ему 26,4% акций SAS.