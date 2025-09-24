Крупная европейская авиакомпания начнет полеты из Риги
Авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) с 8 марта следующего года начнёт выполнять прямые рейсы между Ригой и Копенгагеном. Как сообщает Рижский аэропорт, рейсы будут выполняться три раза в день.
В настоящее время из аэропорта Риги в Копенгаген два раза в день летает латвийская национальная авиакомпания airBaltic и один раз в день – норвежская авиакомпания Norwegian.
В airBaltic заявили, что существующее соглашение о сотрудничестве (code-sharing) с SAS остаётся без изменений, а новый маршрут SAS компания airBaltic рассматривает как «естественное развитие в насыщенном конкурентами авиационном рынке».
Крупнейшими владельцами SAS являются американская инвестиционная компания Castlelake, авиагруппа Air France-KLM, датская инвестиционная компания Lind Invest и государство Дания.
Однако в июле этого года Air France-KLM объявила, что начнёт процедуру приобретения контрольного пакета акций SAS. В настоящее время Air France-KLM принадлежит 19,9% акций SAS. Компания приобретёт акции, принадлежащие Castlelake и Lind Invest, увеличив свою долю до 60,5%. Государство Дания сохранит в собственности принадлежащие ему 26,4% акций SAS.
