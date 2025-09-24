"Саму идею войны, наверное, не одобрил бы": сын Юрия Никулина подставил отца

Выглядит это, мягко говоря, странно. Особенно если вспомнить, что Юрий Никулин был человеком, который после фронтового опыта посвятил жизнь цирку, смеху и доброте. Поэтому не хочется верить словам Никулина-младшего, ведь трудно представить артиста, всю жизнь дарившего людям радость, в роли горячего сторонника идущей четвертый год кровавой войны. Увы, самого актера сейчас уже не спросишь, поэтому он становится удобной фигурой для политических интерпретаций и кремлевской пропаганды.