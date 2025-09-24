"Саму идею войны, наверное, не одобрил бы": сын Юрия Никулина подставил отца
Художественный руководитель Цирка Никулина Максим Никулин, сын великого клоуна и актера, недавно решил поделиться мыслями о том, что его отец якобы одобрил бы проведение "специальной военной операции" на Украине. Свою догадку он высказал в интервью пропагандистскому проекту "Эмпатия Манучи".
Аргументация Никулина-младшего проста: отец «был советским человеком» и «вырос в СССР». Из этого Максим Никулин заключает, что его знаменитый родитель, фронтовик, прошедший советско-финскую и Великую Отечественную войны, наверняка поддержал бы сегодняшние события. Правда, тут же добавляет: «Но саму идею войны, наверное, нет». Получается, одобрил бы — но не войну. А что именно тогда? «Бывают моменты, когда людям надо дать по голове», — пояснил сын легенды свой неоднозначный ответ.
Выглядит это, мягко говоря, странно. Особенно если вспомнить, что Юрий Никулин был человеком, который после фронтового опыта посвятил жизнь цирку, смеху и доброте. Поэтому не хочется верить словам Никулина-младшего, ведь трудно представить артиста, всю жизнь дарившего людям радость, в роли горячего сторонника идущей четвертый год кровавой войны. Увы, самого актера сейчас уже не спросишь, поэтому он становится удобной фигурой для политических интерпретаций и кремлевской пропаганды.
Журналист и телеведущий Максим Никулин родился 15 ноября 1956 года в Москве в семье известных артистов цирка Юрия Никулина и Татьяны Покровской (Никулиной). В 1993 году начал работу в Московском цирке на Цветном бульваре как директор-распорядитель, а в 1997-м — после кончины отца — стал генеральным директором и художественным руководителем цирка.
Юрий Никулин — артист-фронтовик, который прошел две войны: советско-финскую и Великую Отечественную. Во второй он был командиром разведки и участвовал в обороне Ленинграда.