ВИДЕО: поезд в Риге приходится ждать буквально под душем! LDz объясняет, что происходит на вокзале
В дождливый день, ожидая поезда на Центральном вокзале, людям приходится стоять под протекающим навесом и смотреть на проблемный каркас крыши станции проекта Rail Baltica.
Как видно на фото и видео, во время дождя на головы людей льется вода буквально как из душа. Портал Jauns.lv попросил Latvijas dzelzceļš пояснить ситуацию и получил такой ответ: «Приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства! Рижский Центральный вокзал уже несколько лет ждет модернизации, которая запланирована в рамках проекта Rail Baltica.
Первоначальный план предусматривал, что южная часть станции будет готова и пассажиры смогут пользоваться новой инфраструктурой уже вместе с введением новых электропоездов Škoda в конце 2023 года. Так как перестройка Рижского Центрального вокзала является частью проекта Rail Baltica, Latvijas dzelzceļš не включил этот объект в свою программу модернизации пассажирской инфраструктуры и не делал крупных инвестиций в его ремонт.
LDz сейчас, к сожалению, не может напрямую влиять на сроки реализации проекта Rail Baltica, но при этом может выполнять небольшие ремонты и работы по благоустройству, которые не требуют значительных финансовых вложений. Также в этой ситуации навесы, которые служат уже несколько десятилетий, будут обследованы и отремонтированы, чтобы пассажирам было комфортнее находиться под ними во время осадков».