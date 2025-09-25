В Европе начинают терять веру в латвийскую экономику

Что касается Латвии, ЕБРР поясняет, что международные торговые противоречия отрицательно сказываются на экономических перспективах страны. Несмотря на то, что государственные проекты и расходы на оборону способствовали росту инвестиций, неопределенность в области торговой политики по-прежнему тормозит рост экспорта. Банк прогнозирует, что благодаря более быстрому снижению инфляции и усилению экспортного спроса ВВП Латвии в 2026 году вырастет на 1,9%, хотя напряженность в глобальной торговле может затормозить восстановление.