В Европе начинают терять веру в латвийскую экономику
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии и Эстонии. Согласно последним оценкам ЕБРР, ВВП Латвии в этом году увеличится на 0,9%, а не на 1,8%, как предполагалось в мае.
Коррекцию прогнозов по Латвии и Эстонии ЕБРР объясняет более слабым внешним спросом, фискальной консолидацией и прямым и косвенным воздействием повышенных импортных тарифов США, что лишь частично компенсируется увеличением инвестиций в инфраструктуру.
Банк отмечает, что перспективам роста стран Балтии способствует увеличение расходов на оборону, которые являются вторыми по величине среди стран НАТО в процентном отношении к ВВП после Польши, а также инфраструктурные проекты, поддерживаемые государствами и Европейским союзом.
В то же время рост инфляции, повышение налогов и ограниченные бюджетные возможности, связанные с большими расходами на оборону, угрожают дальнейшему развитию. Краткосрочные экономические перспективы стран Балтии зависят от восстановления экономик основных торговых партнеров — Северных стран и развитых государств ЕС, таких как Германия, — от развития глобальных торговых противоречий, а также от темпов освоения фондов ЕС и реализации проектов.
Что касается Латвии, ЕБРР поясняет, что международные торговые противоречия отрицательно сказываются на экономических перспективах страны. Несмотря на то, что государственные проекты и расходы на оборону способствовали росту инвестиций, неопределенность в области торговой политики по-прежнему тормозит рост экспорта. Банк прогнозирует, что благодаря более быстрому снижению инфляции и усилению экспортного спроса ВВП Латвии в 2026 году вырастет на 1,9%, хотя напряженность в глобальной торговле может затормозить восстановление.