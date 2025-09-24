Трагедия в Мадоне: мужчину засыпало в траншее на собственном участке, а жена откапывала голову мужа, надеясь, что он сможет дышать
Трагическая история из Мадоны — жизнь Иманта оборвалась в траншее канализации на его же участке. Его жена Сильвия осталась одна и рассказала о кошмаре того дня и о потерянном будущем.
Имантс с женой давно хотели провести канализацию в дом. Для этого были наняты рабочие, и с помощью трактора вырыта траншея почти двухметровой глубины, сообщает «Degpunktā».
В роковой день никаких строительных работ не велось — Имантс был дома один и захотел спуститься в яму, чтобы измерить её глубину. Вскоре домой вернулась Сильвия и обнаружила мужа на дне ямы — на него обрушилась масса песка, были видны только ноги. Она сама стала разгребать песок и откапывать голову мужа, надеясь, что он начнёт дышать. Вскоре прибыли вызванные Сильвией медики из Мадоны и спасатели. К сожалению, было констатировано, что мужчина погиб.
Сильвия показывает именно то место, где её 66-летнего мужа засыпало землей. Ещё утром у пары был разговор об опасности траншеи. Имантс пытался успокоить Сильвию — теперь, оглядываясь назад, его слова звучат как жестокая и трагическая ирония судьбы.
По данным спасателей, это не первый случай, когда люди страдают или даже гибнут из-за обрушения траншей. При их рытье крайне важно соблюдать меры безопасности.
Сильвия отмечает, что траншея была зоной ответственности рабочих, сам муж никогда там не работал, поэтому именно они должны были позаботиться об укреплении стен и безопасной технологии.
Сильвия с помощью детей будет стараться содержать дом и завершить начатые работы. Через неделю Имантс будет похоронен.