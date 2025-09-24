Трагедия в Мадоне: мужчину засыпало в траншее на собственном участке, а жена откапывала голову мужа, надеясь, что он сможет дышать

В роковой день никаких строительных работ не велось — Имантс был дома один и захотел спуститься в яму, чтобы измерить её глубину. Вскоре домой вернулась Сильвия и обнаружила мужа на дне ямы — на него обрушилась масса песка, были видны только ноги. Она сама стала разгребать песок и откапывать голову мужа, надеясь, что он начнёт дышать. Вскоре прибыли вызванные Сильвией медики из Мадоны и спасатели. К сожалению, было констатировано, что мужчина погиб.