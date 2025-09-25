Рижанка заявила о домогательствах санитара после наркоза в Первой городской больнице
После плановой гастроскопии в Первой городской больнице Риги пациентка Элина заявила о домогательствах со стороны санитара. Девушка обратилась в полицию, но сам санитар отрицает обвинения, а больница нарушений не выявила.
Элина рассказала LSM+, что после процедуры под наркозом, находясь в палате, почувствовала прикосновения санитара, которые восприняла как сексуальные домогательства. «Меня схватили за грудь и начали трясти, приговаривая, что всё будет хорошо», — вспоминает она. В шоковом состоянии девушка покинула больницу и позже подала заявление в полицию.
По её словам, в тот момент хотелось только «сбежать и забыть». Сначала Элина пыталась найти подтверждения своему опыту в соцсетях, но позже обратилась к правоохранителям. Госполиция подтвердила начало проверки.
В самой больнице заявили, что провели внутреннее расследование, нарушений не обнаружили. «Санитар категорически отрицает обвинения. До этого момента ни одной жалобы на этого сотрудника не поступало. Больница не получила подтверждения обвинениям, поэтому данный санитар продолжает работать в больнице. Больница готова сотрудничать с правоохранительными органами и реагировать соответствующе, если факт неприемлемого поведения сотрудника подтвердится», — заявили в Рижской Первой больнице.
В Инспекции здравоохранения напоминают: о подобных случаях нужно немедленно сообщать в администрацию больницы, полицию или инспекцию. Госполиция отмечает, что только с начала года в Латвии возбуждено 74 дела о сексуальных домогательствах.
«Я искренне прошу девушек, оказавшихся в подобной ситуации, не молчать. Особенно страшно, когда ты под наркозом и доверяешь врачу», — сказала Элина. «До сих пор в том моменте я думаю, а что, если что-то еще происходило, пока я не проснулась? Пока я не осознавала, что происходит? Это очень страшно. Потому что нет даже никаких доказательств. Я не могу это никак доказать. Никого рядом нет, камер нет. Это страшно. Это страшно, потому что ты в медицинском учреждении заплатил деньги, чтобы тебе помогли со здоровьем. А в итоге тебе по факту нанесли еще и психологическую травму», — призналась Элина.