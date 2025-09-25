Рижанка заявила о домогательствах санитара после наркоза в Первой городской больнице

«Я искренне прошу девушек, оказавшихся в подобной ситуации, не молчать. Особенно страшно, когда ты под наркозом и доверяешь врачу», — сказала Элина. «До сих пор в том моменте я думаю, а что, если что-то еще происходило, пока я не проснулась? Пока я не осознавала, что происходит? Это очень страшно. Потому что нет даже никаких доказательств. Я не могу это никак доказать. Никого рядом нет, камер нет. Это страшно. Это страшно, потому что ты в медицинском учреждении заплатил деньги, чтобы тебе помогли со здоровьем. А в итоге тебе по факту нанесли еще и психологическую травму», — призналась Элина.