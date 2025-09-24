Ночь с заморозками, день - солнечный: прогноз на четверг

По прогнозам синоптиков, немного теплее будет у моря - на побережье температура не опустится ниже +9 градусов. Местами в западных и центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди, возможен туман. День будет преимущественно солнечным, небольшая облачность сохранится в Курземе, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем повысится до +12…+16 градусов.