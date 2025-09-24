На пляже Кишэзерс пройдет демонстрация дронов

В четверг, 25 сентября, в 14:30 на пляже Кишэзерс (ул. Паву, 12) состоится демонстрация дронов, которая покажет, как 5G-сеть, беспилотники и искусственный интеллект позволяют быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации и спасать жизни. Дроны, оснащённые камерами 4K, тепловизорами и 5G-соединением, продемонстрируют возможности мгновенного реагирования в кризисных условиях.