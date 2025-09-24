Кишэзерс.
В Латвии
Сегодня 16:07
На пляже Кишэзерс пройдет демонстрация дронов
С 24 по 26 сентября в Риге проходит международный форум, на котором представители государственных и муниципальных структур, исследователи и технологические эксперты из разных стран Европы обсуждают использование искусственного интеллекта, сетей 5G и дронов для повышения общественной безопасности и совершенствования управления городом. В мероприятии участвуют представители международных проектов 5G4LIVES и AI4CITIZENS.
В четверг, 25 сентября, в 14:30 на пляже Кишэзерс (ул. Паву, 12) состоится демонстрация дронов, которая покажет, как 5G-сеть, беспилотники и искусственный интеллект позволяют быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации и спасать жизни. Дроны, оснащённые камерами 4K, тепловизорами и 5G-соединением, продемонстрируют возможности мгновенного реагирования в кризисных условиях.
В демонстрации примут участие заместитель мэра Риги Марис Спринджукс, заместитель начальника Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов, директор Рижского агентства цифрового развития Арнис Гулбис и другие технологические эксперты.