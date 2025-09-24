Все не так просто: в Литве отреагировали на предложение сбивать российские самолеты

После того, как президент США Дональд Трамп во вторник заявил в ООН, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, вторгающиеся на их территорию, главный советник президента Литвы говорит, что подобные заявления следует приветствовать, но сам процесс не так прост. «Очень хорошо, что есть такие четкие, точные и жесткие заявления, которые должны удерживать Россию от нарушения воздушного пространства. Но сам процесс не так прост, как мы себе представляем, что если самолет вторгается, то по нему немедленно выпускают ракеты. Это мы тоже должны иметь в виду», — сказал Дейвидас Матуленис журналистам. «Возможно, это непопулярно в Литве, но управление эскалацией — тоже важный вопрос», — сказал он.