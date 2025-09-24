Все не так просто: в Литве отреагировали на предложение сбивать российские самолеты
После заявления президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, в Литве призвали к осторожности и напомнили о сложности подобных решений, несмотря на важность жесткой риторики.
После того, как президент США Дональд Трамп во вторник заявил в ООН, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, вторгающиеся на их территорию, главный советник президента Литвы говорит, что подобные заявления следует приветствовать, но сам процесс не так прост. «Очень хорошо, что есть такие четкие, точные и жесткие заявления, которые должны удерживать Россию от нарушения воздушного пространства. Но сам процесс не так прост, как мы себе представляем, что если самолет вторгается, то по нему немедленно выпускают ракеты. Это мы тоже должны иметь в виду», — сказал Дейвидас Матуленис журналистам. «Возможно, это непопулярно в Литве, но управление эскалацией — тоже важный вопрос», — сказал он.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский передал России в Совете Безопасности ООН в понедельник, что любой российский самолет или ракета, вторгшиеся в воздушное пространство Польши, будут сбиты.
«Вопрос сбивания объекта, вторгшегося в воздушное пространство каждой страны, — это, прежде всего, вопрос национальной компетенции. НАТО также может предпринять конкретные действия, если будет установлено наличие угрозы», — сказал Матуленис. Он отметил, что за последние несколько лет не только в Литве, но и во всем регионе зафиксированы «не одно, а десятки» нарушений воздушного пространства.
Истребители миссии воздушной полиции в странах НАТО несколько раз в неделю поднимаются в воздух для выявления и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов. Литовские официальные лица выразили желание преобразовать миссию воздушной полиции в миссию противовоздушной обороны, тем самым обеспечив восточные страны НАТО более эффективными средствами обороны.
В ответ на неоднократные нарушения воздушного пространства альянс объявил о миссии Eastern Sentry («Восточный страж»). Тем не менее в прошлую пятницу три российских истребителя МиГ-31 пробыли в воздушном пространстве Эстонии около 12 минут.