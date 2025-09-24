В Риге могут ограничить электросамокаты: власти считают, что без них горожане "горьких слез не прольют"
Заместитель председателя Комитета по транспорту Рижской думы Ансис Пуполс заявил, что самоуправление планирует ограничить использование электросамокатов в городе, поскольку они создают угрозу для пешеходов и движения, а их отсутствие «не станет трагедией для жителей».
Ансис Пуполс в передаче TV24 "Preses klubs" прокомментировал планы самоуправления ограничить движение электросамокатов в городе. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация нередко создаёт опасность для пешеходов и дорожного движения.
"Предпринимаются попытки как-то упорядочить их, чтобы они стояли именно в определённых местах, но, судя по поведению пользователей, так не будет — они продолжат разбрасывать их. Часто пользователи едут прямо на людей и по тротуарам, ведь удобнее ехать по тротуару, чем рисковать, что на тебя наедет машина", — сказал Пуполс.
Он также отметил, что электросамокаты не являются товаром первой необходимости, и их ограничение существенно не повлияет на жителей:
"Я считаю, что это не предмет первой необходимости, и латыши не будут проливать горькие слёзы, если этих электросамокатов станет меньше, их не будет вовсе или их строго ограничат. Возможно, мы примем какие-то административные решения. Мы работаем над тем, чтобы их ограничить".
В качестве одного из примеров он упомянул возможность ограничения использования электросамокатов в ночное время, чтобы избежать ситуаций, когда на них ездят люди в состоянии алкогольного опьянения.