Сегодня ночью температура воздуха может опуститься ниже нуля
В ночь на четверг температура воздуха в Латвии впервые этой осенью опустится ниже нуля, сообщают синоптики.
В конце этой недели и в начале следующей на погоду в Латвии будет влиять антициклон, поэтому ожидается в основном сухая погода с температурой, соответствующей сезону.
Наиболее низкая температура ожидается в ночь на четверг, 25 сентября, когда местами — главным образом на востоке страны — она опустится на градус ниже нуля.
Четверг будет преимущественно солнечным, облачнее — в Курземе, а температура воздуха днем достигнет +12..+16 градусов.
В последние пять дней сентября ожидается переменная облачность без осадков. При слабом ветре ночью и утром местами будет образовываться туман. Температура воздуха ночью в основном понизится до +2..+10 градусов, максимальная дневная температура составит +13..+18 градусов.
С высокой вероятностью подобные погодные условия сохранятся и в начале октября, возможны несколько более теплых дней.